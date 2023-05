Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) en Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) keren terug in koers in de Dauphiné

De selecties voor de Dauphiné worden bekendgemaakt, en daar duiken enkele interessante namen in op. Zo voert Julian Alaphilippe Soudal Quick-Step aan, terwijl Dylan van Baarle bij Jumbo-Visma terugkeert na een schouderbreuk.

Dylan van Baarle begon uitstekend aan het voorjaar, met een zege in de Omloop het Nieuwsblad. En dat bij z’n debuut voor Jumbo-Visma. Maar daarna kende de Nederlander veel pech. In Parijs-Roubaix viel Van Baarle uit met een schouderbreuk, waardoor hij sinds begin april geen koers meer reed. De voorbije weken trainde Van Baarle met een aantal ploeggenoten, waaronder Wout van Aert, in het Spaanse Sierra Nevada, als voorbereiding op de Tour de France. De Dauphiné wordt gezien als de ideale voorbereidingskoers op de Tour de France, die Van Baarle normaal gezien rijdt.

Vandaar dat ook Julian Alaphilippe in de Dauphiné terugkeert. De renner van Soudal Quick-Step reed eind april met Luik-Bastenaken-Luik z’n laatste koers. Hij zal de selectie aanvoeren in de Dauphiné. Ook Mauri Vansevenant keert terug na z’n knieoperatie.

De Dauphiné vindt plaats van 4 tot 11 juni.