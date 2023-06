Koerst Lotto-Dstny vanaf 2024 niet langer op fietsen van Limburgse makelij? De kans is niet onbestaande. Na twaalf jaar vertoont het huwelijk tussen de Belgische wielerploeg en Ridley barsten. “Wij hebben geen weet van problemen en hebben bovendien nog een lopend contract dat we in ere wensen te houden”, klinkt het vanuit Paal.