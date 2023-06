Brent Van De Kerkhove viert rentree in Gullegem, zaterdag van de partij in Heist-op-den-Berg: “Mijn tweede thuiskoers”

Terwijl zijn bevallige zus Febe een jaar lang het lint draagt van Miss ‘Social Media’, vierde Brent Van De Kerkhove (28) zijn rentree in Gullegem Koerse nadat een valpartij in de Veenendaal Classic de Geraardsbergse prof eerder deze maand een trip naar de spoeddienst in Herentals kostte. Zaterdag staat de Heistse Pijl op de agenda.

Brent Van De Kerkhove maakte een doodsmak in Veenendaal en de eerste berichten waren toen bepaald onheilspellend. “In een afdaling gingen meerdere renners onderuit. Ik kon de valpartij vermijden tot plots een fiets voor mij opdook en ik overkop ging. Op mijn Garmin zag ik naderhand dat ik aan een snelheid van 64 km per uur tegen de grond ging. Het was een verschrikkelijk klap die mijn helm in stukken brak, maar ik liep amper schaafwonden op. Ik kwam wel pal op mijn rug terecht en in het AZ van Herentals werd een indeuking van 13 procent van wervel P12 vastgesteld. Aanvankelijk werd een korset overwogen, maar in overleg met mijn sportarts werd beslist daarvan af te zien. De revalidatie verliep verbazend vlot. Na enkele sessies bij de kinesist mocht ik dinsdag in Gullegem al hervatten. Vooral in het eerste koersgedeelte was het afzien geblazen omdat ik koersritme miste. Voorts ondervond ik vooral hinder aan mijn nek omdat ik in Veenendaal ook een whiplash opliep, die me naar verluidt nog een maand pijn zal bezorgen.”

Bij zijn wederoptreden in Gullegem mengde Brent Van De Kerkhove zich in de finale in de debatten in dienst van spurter Timothy Dupont, die derde werd na Warre Vangheluwe en Tim Merlier. “Gullegem was geen lachertje om de koers te hervatten met het vele draaien en keren, terwijl ook opnieuw flink wat valpartijen werden genoteerd. Zo werd de koers in de eerste ronde zelfs even geneutraliseerd na een val met veertig renners. Ik wou zelf dan ook geen risico’s nemen in de spurt voor de bloemen en was tevreden dat mijn werk erop zat en beloond werd met een podiumplaats voor Dupont. Ik heb nu koersen nodig om mijn conditie aan te scherpen. Met Houthalen, Ruddervoorde, Walhain, Puivelde Koerse, Wodecq en Veenendaal op de teller zat ik in een opwaartse vormcurve, tot die onheilspellende diagnose in Herentals mijn seizoen op de helling dreigde te zetten.”

Zaterdag mag Brent in Heist op de steun rekenen van enkele fervente fans. “Mijn vriendin Leen is afkomstig van Heist-op-den-Berg en vorig jaar nam ik er mijn intrek. We wonen op 300 meter van de start en finish. Naast de Stadsprijs is de Heistse Pijl dus mijn tweede thuiskoers. Naast Leen zullen ook mijn ouders en zus Febe aanwezig tekenen. Mijn zus en ik steunen elkaar door dik en dun, al zijn we in twee totaal verschillende branches aan de slag. ”

Trainingsmaatjes Evenepoel en de De Plus

Brent mist wel zijn trainingsmaatjes Remco Evenepoel en Laurens De Plus. “Ik blijf een Geraardsbergenaar in hart en nieren, hoor. Na zijn opgave in de Giro trainde ik opnieuw al eens samen met Remco. Laurens en Remco zijn mijn beste trainingsmakkers en met hen zoek ik graag de Vlaamse Ardennen op. In Heist-op-den-Berg train ik doorgaans in mijn eentje en dat is toch minder prettig.”