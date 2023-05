“Minstens twee jaar” schorsing geëist tegen volleybondscoach Gert Vande Broek na (mentaal) grensoverschrijdend gedrag

De procureur vorderde in de Tuchtraad van de volleybalbond een sanctie die kan tellen voor Gert Vande Broek, bondscoach van de Yellow Tigers. “Een schorsing voor minstens twee jaar”, zo luidt het. Vande Broek moest voor de Tuchtraad verschijnen wegens (mentaal) grensoverschrijdend gedrag.

Drie ex-internationals brachten in 2021 bondscoach Vande Broek in opspraak. Ze getuigden over machtsmisbruik en mentaal grensoverschrijdend gedrag. Sommige Yellow Tigers uit verschillende, ook daaropvolgende generaties bevestigden hun getuigenissen. Zo ook bijvoorbeeld Ilka Van de Vyver, die als kapitein anderhalf jaar geleden de nationale ploeg de rug toekeerde omdat ze zich niet meer kon vinden in wat ze de “vibe” bij de nationale ploeg noemde.

Het bondsparket van de volleybalbond startte daarop een onderzoek. Tientallen getuigen, zowel à charge en à decharge, werden gehoord. Sommige speelsters zijn nog actief, anderen niet meer. De conclusie van het bondsparket: er is inderdaad sprake van (mentaal) grensoverschrijdend gedrag. De procureur heeft nu een sanctie uitgesproken maar dat wil lang niet zeggen dat Vande Broek sowieso zal worden geschorst.

De Tuchtzaal zal oordelen, nadat ze de pleidooien van alle partijen hebben bestudeerd. Dat kan evengoed leiden tot een waarschuwing. Tegen de uiteindelijke uitspraak kan nog in beroep worden gegaan. Redelijk waarschijnlijk coacht hij dus nog de Yellow Tigers tijdens het komende EK.

