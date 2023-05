Chayenne Van Aarle herstelt momenteel nog van haar ingreep in Istanboel. — © if

Bijna vier maanden na haar zware auto-ongeval, ligt ex-Miss België Chayenne Van Aarle (23) opnieuw in het ziekenhuis. Deze keer is dat evenwel om een heel andere reden. Ze reisde af naar Istanboel om er een borstvergroting te laten uitvoeren. “Waarom? Ik wilde me vrouwelijker voelen.”