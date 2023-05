Kirgizische oppositieleider vervolgd voor “gewelddadige machtsovername”

“De procureur-generaal heeft aan het Kirgizische parlement gevraagd om Madoemarov strafrechtelijk aansprakelijk te stellen op basis van verschillende artikelen uit het strafwetboek”, zegt een woordvoerder van het parket aan persbureau AFP.

Oud-presidentskandidaat en nationalist Adachan Madoemarov is de leider van ‘Verenigd Kirgizië’, met zes verkozenen de voornaamste oppositiepartij. Hij wordt volgens de parlementsvoorzitter vervolgd voor “rellen, machtsovername met geweld en machtsmisbruik”. Noch de procureur, noch het parlement hebben evenwel verduidelijkt waarop die beschuldigingen betrekking hebben. Na een stemming van de parlementsleden is een onderzoekscommissie ingesteld.

Madoemarov, die minder dan 7 procent behaalde bij de presidentsverkiezingen van 2021, verklaarde aan AFP dat hij vervolgd wordt door zijn “onenigheid met een crimineel regime”. Huidig president Sadyr Japarov won de vorige verkiezingen met een ruime voorsprong.

Kirgizië is een voormalige Sovjet-republiek en een bondgenoot van Rusland. Het Centraal-Aziatische land onderhoudt ook nauwe banden met China. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 maakte het land meerdere politieke crises door met drie revoluties (2005, 2010 en 2020). Hoewel het bergachtige land lange tijd een relatief pluralisme in de media en de politiek kende in een regio waar de vrijheid van meningsuiting grotendeels aan banden ligt, hekelen ngo’s de toenemende druk op de media en het maatschappelijk middenveld.