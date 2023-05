Pakistaanse soldaat gedood tijdens vaccinatiecampagne

In Pakistan hebben gewapende mannen een soldaat gedood tijdens een vaccinatiecampagne tegen polio. Dat laat een politieagent weten. Een tweede soldaat raakte gewond. Vaccinatiecampagnes zijn vaker het doelwit van aanslagen in het land.

Het incident vond plaats in de onrustige provincie Khyber Pakhtunkhwa in het noorden van het land. Tot nu toe heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist.

Als onderdeel van een overheidscampagne gaan momenteel in sommige regio’s van Pakistan ongeveer 100.000 mensen van deur tot deur om orale vaccins toe te dienen. Sommige militante islamisten viseren poliovaccinaties omdat ze die zien als een westerse samenzwering om kinderen te steriliseren. Nog in januari raakten vijf politieagenten gewond door gewapende mannen terwijl ze een vaccinatiecampagne bewaakten.

Pakistan is een van de weinige landen ter wereld met nieuwe besmettingen van polio. Nadat er in 2021 slechts één geval was bevestigd in het land, steeg het aantal het jaar daarop weer.