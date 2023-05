Bingoal WB-renner Julian Mertens in kunstmatige coma geplaatst na ongeluk op training

“Hij is woensdag op training geblesseerd gebraakt. Julian, die aan verschillende verwondingen lijdt, werd naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) vervoerd”, meldt de ploeg kort op haar website. “Daar is hij in een kunstmatige coma gebracht om de gevolgen van het ongeval beter te kunnen beheersen. Testen moeten nog gedaan worden, verdere details over de toestand van Julian worden binnenkort vrijgegeven”, klinkt het nog.

Mertens is aan zijn vierde profseizoen bezig, het eerste bij Bingoal WB. De eerste drie jaar van zijn profcarrière bracht hij bij Sport Vlaanderen-Baloise door. Zijn beste resultaten behaalde hij vorig jaar met een elfde plaats in Dwars door het Hageland (1.Pro), een dertiende in de Boucles de la Mayenne (2.Pro) en een negende stek in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour (2.Pro).