“Kinderboeken kunnen oorlogen voorkomen”

“Het is al het zesde boekje dat Children’s Books For U maakt sinds de start van de oorlog in Oekraïne,” vertelt coördinator Hilde Lieten. “Het gaat telkens om kinderboeken met Oekraïense illustratoren. Op die manier willen we de tekenaars en hun gezin financieel maar ook mentaal ondersteunen in deze moeilijke oorlogstijd.”

Sara Goossens is juffrouw in basisschool Kosmos in Zonhoven. Ze schrijft regelmatig verhalen met haar Antwerpse vriendin Nikky. Die publiceren ze telkens onder een pseudoniem: Fiona Gothfield. Hun laatste verhaal ‘Vic heeft geen schrik’ gaat over pesten. Ze stuurden het op naar illustratrice Yulia in Kiev, die er afgelopen winter mee aan de slag ging. Makkelijk was dat niet, want vaak zat ze tijdens bombardementen en aanvallen op elektriciteitscentrales zonder licht. Intussen is het werk toch helemaal klaar en te koop. Afgelopen week werd het voorgesteld in basisschool Kosmos. De Oekraïense illustratrice stuurde voor de lancering ook een videoboodschap naar Zonhoven.

“Kinderboeken zijn heel belangrijk,” zegt ze vanuit haar stad die erg lijdt onder de bombardementen. “Kinderen kunnen zo blijven dromen. Ook al gaan we inderdaad door een heel moeilijke periode. Ik geloof dat het heel belangrijk is dat kinderen vroeg de juiste waarden meekrijgen via verhalen. Het zorgt er voor dat ze later beter beslissen en handelen. Zo bekeken kunnen goede kinderboeken dus oorlogen zoals deze voorkomen. Dat motiveerde me om mee te werken, en daarom ben ik dankbaar dat ik mee mocht tekenen.”

Het was de eerste keer dat de Oekraïense Yulia Solkazyan voor een echt boek begon te tekenen. “Maar het resultaat is weer boven verwachting,” vindt Hilde Lieten. “Het bevat mooie lessen en mooie tekeningen. Er wordt ook nog een Oekraïense versie van gemaakt. Het Nederlandstalige is te verkrijgen via onze facebook- en Instagram pagina ‘Children’s Books For U’. De opbrengst is voor Yulia en haar gezin in Kiev. Na het zesde boekje zijn er trouwens weer twee in voorbereiding. Een volgende bevat vooral kinderliedjes.