Populaire meester P. (62) kon bijna 30 jaar leerlingen betasten in klas: “Ik zie kinderen graag”

In 2021 kwam het jarenlange misbruik van meester P.T. aan het licht in de Sint-Fransiscusschool in Turnhout. Rechts: beklaagde P. en zijn advocaat Evert Lintermans bij het verlaten van de rechtbank. — © gvn/brip

Turnhout

Schoolmeester P.T. (62) moest zich woensdag in de rechtbank verantwoorden voor schrijnende feiten in een Turnhoutse basisschool. Bijna 30 jaar lang zocht hij lieve meisjes en betastte ze onder hun kleren als ze op zijn schoot zaten in de klas. Zestien slachtoffers hebben zich gemeld, onder wie een vrouw die nu 41 is. Ze waren op het moment van de feiten allen tussen de 8 en 10 jaar oud. “Mijn dochter was 8 jaar toen haar zorgeloosheid werd afgenomen.”