Primoz Roglic springt na Girotriomf naar plek vier van de UCI-wereldranking, Remco Evenepoel ondanks vroege exit naar plek twee

De triomf van Primoz Roglic in de Giro vertaalt zich nu ook in de UCI-wereldranking. Daarin springt de Sloveen plots van plek twaalf naar plek vier. Enkel z’n landgenoot Tadej Pogacar en onze landgenoten Remco Evenepoel en Wout van Aert blijven hem voor.

Ook opvallend: ondanks de vroege Giro-exit van Remco Evenepoel, springt onze landgenoot toch naar plek twee in de UCI-wereldranking. Zo haalt hij Wout van Aert in. Daarna komen Roglic en Jonas Vingegaard. Zo staan er drie renners van Jumbo-Visma in de top vijf.