Schokkend: jongetje loopt per ongeluk meisje omver, vader haalt hardhandig uit

Bewakingscamera’s van een indoorspeelplein in het Chinese Guigang hebben maandag vastgelegd hoe een vader een jongetje hard op zijn donder gaf. De jongen had per ongeluk het dochtertje van de man omver gelopen toen hij wilde passeren, maar dat liet de vader niet zomaar gebeuren. Hij gooide het kind meermaals op de grond en pakte het hardhandig aan. De ouders van de jongen hebben de man aangegeven bij de politie.