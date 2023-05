Twaalf mensen gedood bij antiregeringsprotesten in Kenia: “Totale en absolute straffeloosheid”

De Keniaanse politie heeft in maart tijdens antiregeringsprotesten zeker twaalf mensen, onder wie twee kinderen, om het leven gebracht. Dat melden de mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch.

Oppositieleider Raila Odinga had in maart zijn aanhangers opgeroepen om te protesteren tegen president William Ruto. Odinga beschuldigde Ruto ervan de presidentsverkiezingen van augustus 2022 te hebben “gestolen” en verweet hem niet in staat te zijn om de prijsstijgingen te beteugelen.

De betogingen gingen op 20, 27 en 30 maart gepaard met rellen, plunderingen en vandalisme. Volgens de Keniaanse overheid vielen er drie doden, onder wie een politieagent.

Human Rights Watch en Amnesty International zeggen dat ze bevestigde informatie hebben die aantoont dat het werkelijke dodental hoger ligt. Op die drie dagen zouden zeker twaalf mensen om het leven zijn gekomen door toedoen van de ordediensten. In de hoofdstad Nairobi zouden twee kinderen zijn gestorven als gevolg van complicaties door traangas

Nog volgens de mensenrechtenorganisaties bevinden zich bij de doden ook voorbijgangers of omwonenden, die niets met de protestacties te maken hadden. Nyagoah Tut Pur van HRW hekelde woensdag op een persconferentie in Nairobi de “totale en absolute straffeloosheid” die er heerst voor de Keniaanse politie.