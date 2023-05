Brand in Hoge Venen “voorlopig onder controle”, maar “wind kan brandhaarden opnieuw doen opflakkeren”

De natuurbrand die een deel van de Hoge Venen sinds maandagavond teistert, is momenteel en voorlopig onder controle. Dat heeft de gouverneur van de provincie Luik Hervé Jamar woensdagmiddag verklaard tijdens een persconferentie over de situatie, in het gezelschap van de gemeentelijke en provinciale hulpdiensten.

Nadat het provinciaal rampenplan dinsdagavond was afgekondigd, is de situatie voorlopig “onder controle”. “Maar het weer en in het bijzonder de wind kunnen de nog aanwezige brandhaarden wel opnieuw doen opflakkeren”, waarschuwde de gouverneur.

Enkele lokale brandhaarden blijven aanwezig, al is er op dit moment geen aaneengesloten vuur meer. De brandweerlui op het terrein en een helikopter van de federale politie worden ingezet om de laatste vlammen te doven. De brandweer besproeit ook niet verbrande gebieden om te voorkomen dat de vlammen zich verspreiden.

“Op internationaal niveau staan er een helikopter in Duitsland en een in Nederland klaar in geval van nood”, voegde Jamar nog toe. “Maar voorlopig is dat niet nodig.” De gouverneur verzekerde wel dat hij de crisisfase niet zal opheffen voordat de situatie volledig veilig is. Momenteel is een gebied van 155 hectare afgebrand.

Het Waalse gewest schat volgens een eerste beoordeling in dat de schade niet catastrofaal zal zijn voor de flora, aangezien het vuur aan de oppervlakte brandde. Voor de dieren zou de impact groter kunnen zijn, maar dat zal de komende dagen nog worden beoordeeld. De autoriteiten hebben nogmaals herhaald hoe belangrijk het is om de regels in de risicogebieden na te leven.