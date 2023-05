Openhartigheid in memoires krijgt vervelend staartje voor prins Harry: had hij wel Amerikaans visum mogen krijgen?

De Amerikaanse overheid moet op 6 juni voor de rechter verschijnen om te getuigen over de visumaanvraag van prins Harry. De zaak volgt op uitspraken van een immigratie-expert, die vindt dat de Britse prins geen visum had mogen krijgen vanwege zijn verleden van drugsgebruik, zo meldt de Britse krant ‘The Telegraph’. Daarover deed Harry in zijn memoires dit jaar openhartig zijn verhaal.

De conservatieve denktank Heritage Foundation heeft de zaak aangespannen. In de rechtbank moet een vertegenwoordiger van de overheid vragen beantwoorden rondom de toewijzing van het visum. Bij zo’n aanvraag had Harry namelijk informatie moeten geven met betrekking tot zijn verleden van drugsgebruik.

De Amerikaanse autoriteiten kunnen een visum weigeren op basis van vroegere “drugs- of criminele activiteiten”. Het is onduidelijk welk type visum Harry heeft, maar mogelijk heeft hij een zogeheten O1-verblijfsvergunning. Die wordt vaak gegeven aan beroemdheden of atleten vanwege hun “buitengewone bekwaamheden” en moet na drie jaar worden verlengd. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar de Verenigde Staten. Dat zou betekenen dat het visum dit jaar verloopt.

Cocaïne

Tot op heden heeft de overheid nog geen informatie vrijgegeven over de handelswijze. Het is dus ook niet duidelijk of Harry die informatie toentertijd heeft aangeleverd. De rechter in Washington bepaalt op dinsdag 6 juni of de overheid die informatie openbaar moet maken.

In zijn memoires, Spare’(in het Nederlands verschenen als Reserve), vertelt de 38-jarige Harry onder meer over hoe hij experimenteerde met drugs. De prins gebruikte als tiener cocaïne en hij schrijft over een voorval met paddo’s in de woning van actrice Courteney Cox. Ook rookte hij wiet na zijn eerste date met Meghan in 2016.