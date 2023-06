Onze tv-tips: alternatief gitaarwerk, Vlaamse filmtopper en gezellig op cruise

Freakscene: The Story of Dinosaur Jr.

Canvas, do, 23u

Muzikale fijnproevers maken in deze documentaire kennis met de Amerikaanse ‘noise rock’-band Dinosaur Jr.. Hun alternatieve gitaarwerk is gebaseerd op Nirvana en Sonic Youth. In de jaren 80 creëerden ze een vernieuwende mengeling van alternatieve rock en harde (punk)gitaren, net als generatiegenoten Pixies. Hun stijl en onmiskenbare sound werd later grunge genoemd. Dit is hun verhaal.

De Premier

Play5, do, 20.35u

Een van de filmtoppers die regisseur Erik Van Looy heeft afgeleverd. Met onze Koen De Bouw in een glansrol als premier en ook uitstekend acteerwerk van Tine Reymer, Charlotte Vandermeersch en Dirk Roofthooft. In de film wordt de premier ontvoerd en krijgt hij de opdracht om de Amerikaanse president te vermoorden. Gaat hij daar niet op in, wordt zijn eigen gezin afgemaakt.

The Cruise

Play7, do, 20.35u

Met de zomer in aantocht mogen we al eens wegdromen van luxueuze reizen. Of van een verblijf op een cruiseschip. Dit is het twaalfdelige verhaal van de 4.000 passagiers die worden overspoeld met alle luxe en activiteiten die hun schip te bieden heeft. We nemen ook een kijkje achter de schermen. Zo worden er in de keuken elke dag ruim 20.000 maaltijden klaargestoomd. (tove)