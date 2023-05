Militaire Dijk tijdelijk afgesloten voor werken

De kantstroken van de Militaire Dijk zijn over de volledige lengte verzakt en in slechte staat. Dat levert gevaarlijke situaties op voor fietsers, of wanneer voertuigen elkaar kruisen. Het wegdek zal daarom volledig vernieuwd worden over de lengte van 1 km tussen de Orchideeënlaan en Bosstraat (N71)”, deelt de stad mee. “Vanaf maandag 5 juni wordt deze zone volledig afgesloten van alle verkeer opdat de aannemer de nodige grondwerken kan uitvoeren om een nieuwe asfaltweg aan te leggen met aan beide zijden een betonnen strook. Zo kunnen verzakkingen en afbrokkeling in de toekomst vermeden worden.” Het einde van de werken is voorzien op maandag 10 juli.

(gvb)