Ontspoorde twintiger overvalt Aldi in Zonhoven: “Wat ga je eigenlijk doen met je leven?”

Het openbaar ministerie heeft woensdag in Hasselt drie jaar cel gevorderd tegen een 20-jarige uit Linter voor een overval op de Aldi in Zonhoven. Op 11 april bedreigde hij er een werknemer met een mes en ging er vandoor met 1.195 euro. “Een kameraad had een overval gepleegd en ik dacht ‘dat ga ik ook doen om aan geld te komen’.”

Een dag na de feiten op de Genkerbaan wist de politie de jonge dader op te pakken. Sindsdien verblijft hij achter de tralies. De jongeman is al een hele tijd van het padje af. Het is intussen zo erg dat zijn ouders hem niet meer in huis willen nemen omdat er te veel is gebeurd. De twintiger was een tijdje dakloos of vond onderdak bij vrienden. Uiteindelijk belandde hij in Tienen, maar ook daar wezen ze hem de deur. “Ik kon geen werk vinden en had geld nodig. Toen ik hoorde dat een kameraad ook een overval had gepleegd, besloot ik hetzelfde te doen.” “Wat denk je dan? Dat je zoiets zonder straf kunt doen? Ik ga naar de Aldi, zet het mes op iemands keel en heb geld. U doet bijna alsof het vanzelfsprekend is”, brieste de rechter.

“Geld weggegooid”

De jonge dader graaide uiteindelijk 1.195 euro mee, maar dat geld is nooit teruggevonden. “Ik heb het in een zak gedaan met een steen erin. Vervolgens heb ik de zak in het water gesmeten. Ik wist dat politie naar me op zoek was en wilde het bewijsmateriaal wegmaken. Ik vreesde voor mijn vrijheid en ‘wit’ strafblad.” De procureur bestempelde de uitleg net niet alles flauwekul. “Ik heb er grote twijfels bij het verhaal om het geld zomaar weg te gooien. Je neemt het om het daarna weg te maken. Nu weet de betichte zelfs niet meer waar hij dat deed. Het is wat gemakkelijk om te zeggen ‘Ik gooi de zak in het water waarna hij onvindbaar is’.” De twintiger is de afgelopen jaren helemaal ontspoord. Sinds hij volwassen is, zijn er een 15-tal pv’s tegen hem gemaakt. Zo daagde hij al eens aan de schoolpoorten op met een alarmpistool op zak. “Maar dat was niet geladen.” Over enkele weken moet hij voor de rechtbank in Leuven verschijnen voor brandstichting. Met een kompaan gooide hij een molotovcocktail een woning binnen omdat de bewoner een vrouw zou verkracht hebben. “Wat bent u van plan met uw leven”, wou de rechter weten. “Ik wil gaan werken en geen stomme dingen meer doen”, luidde het antwoord van de verdachte wiens favoriete bezigheden tot voor kort Netflix kijken en jointjes roken waren.

Werkstraf

De procureur benadrukte dat de overval geen eenmalige uitschuiver was. “Hij is niet goed bezig. Als ik dan lees dat hij anderhalve gram cannabis per dag gebruikt, denk ik dat dit een probleem is. Ik vorder drie jaar cel en een deel met uitstel. Op voorwaarde dat hij aan zijn drugsprobleem werkt en werk zoekt om op een eerlijke manier aan geld te geraken.” Advocaat Peter Donné nam het op voor de betichte en opperde om een werkstraf op te leggen. “Een gevangenisstraf zal zijn sociale reclassering desastreus beïnvloeden. Zeker als dat op zijn strafblad prijkt in tegenstelling tot een werkstraf. Positief is dat hij nu onderdak gevonden heeft bij een vriend en zijn vader.” Vonnis op 21 juni.