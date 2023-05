Ex-advocaat Pol Vandemeulebroucke in beroep vrijgesproken van lekken naar drugsbende

Het hof van beroep in Antwerpen heeft de 59-jarige ex-advocaat Pol Vandemeulebroucke vrijgesproken van schending van zijn beroepsgeheim en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook vermeend kopstuk A.M. werd vrijgesproken, in eerste aanleg kreeg hij nog tien jaar cel.

De zaak waarin ex-advocaat Vandemeulebroucke terechtstond was die rond een criminele organisatie die op grote schaal cocaïne invoerde vanuit Zuid-Amerika. Het verhaal begon in januari 2018 toen de douane een container met ananassen uit Costa Rica controleerde en 443 kilogram cocaïne aantrof. De drugs werden vervangen door een vervangmiddel en de container vervolgde zijn weg richting eindbestemming, een grote fruitimporteur in Nederland.

De chauffeur die de container in de haven ophaalde, week echter af van zijn route. Hij maakte een tussenstop op het bedrijventerrein Piccolo in Stabroek, waar hij een loods binnenreed. De federale politie, die de container discreet was gevolgd, zag hoe een aantal aanwezigen uit de loods plots in alle richtingen wegvluchtten. Twee verdachten werden gearresteerd.

Celstraf

Uiteindelijk verschenen achttien verdachten voor de correctionele rechtbank in Antwerpen, die deelde in september 2022 stevige straffen uit. Kopstukken A.M., Hassan B. kregen tien jaar cel, ook de andere beklaagden werden tot jarenlange straffen veroordeeld. In de beschuldigdenbank zat toen ook Pol Vandemeulebroucke, destijds flamboyant strafpleiter aan de Antwerpse balie, ondertussen ex-advocaat.

Vandemeulebroucke werd in eerste aanleg schuldig bevonden aan het lekken van informatie uit het dossier aan de criminele organisatie. Meer bepaald aan het ondertussen overleden kopstuk Desiderio P. Vandemeulebroucke kreeg van de correctionele rechters achttien maanden cel voor het schenden van zijn beroepsgeheim en lidmaatschap van een criminele organisatie en drie maanden voor verboden wapenbezit.

“Recht op eerlijk proces geschonden”

Het hof van beroep veegde die veroordeling woensdag van tafel. De advocaten van Vandemeulebroucke, meesters Hans Rieder en Manon Gutwirth, hadden aangehaald dat bepaalde afgetapte telefoongesprekken die als bewijs aangehaald waren, deel uitmaakten van het beroepsgeheim van Vandemeulebroucke en dus niet in een proces-verbaal hadden mogen worden opgenomen. Het hof volgt die redenering en zegt dat het bewijs dat eruit voortgekomen is onregelmatig verkregen werd.

Bovendien werd door die onregelmatigheid het recht op een eerlijk proces voor Vandemeulebroucke geschonden, zegt het hof. Verder oordeelt het hof dat wanneer twee verdachten het over ‘de advocaat’ hebben, het niet bewezen is dat ze daarmee Vandemeulebroucke bedoelen. Ten slotte worden de verklaringen van een ex-cliënt van Vandemeulebroucke en de vriendin van die man als onbetrouwbaar bestempeld.

De bekende ex-advocaat werd in beroep dus enkel veroordeeld voor het verboden wapenbezit, hij gaat van 21 naar drie maanden cel.

Vermeend kopstuk van tien naar nul jaar gevangenis

Behalve de ex-advocaat werden nog vijf beklaagden in beroep vrijgesproken, het gaat om mannen die in eerste aanleg nog tot lange gevangenisstraffen veroordeeld werden. Het hof van beroep oordeelt nu dat er onvoldoende bewijs is dat zij betrokken waren bij de criminele organisatie. Het vermeende kopstuk A.M., die in eerste aanleg nog tien jaar gekregen had, werd volledig vrijgesproken. Ook M.V. kreeg de vrijspraak. Bij zijn veroordeling tot zes jaar in september was hij nog in de rechtszaal in de boeien geslagen.