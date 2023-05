Vijf politieagenten veroordeeld voor 30 onterechte matrakslagen bij arrestatie

De feiten speelden zich af in Luik bij de arrestatie van een jonge muzikant. Op beelden van bewakingscamera’s is te zien dat het slachtoffer meerdere klappen incasseerde. Een van de politieagenten had hem acht keer geslagen met de matrak, getrapt en met de vuist geslagen. Een andere agent sloeg hem 23 keer met de matrak, schopte en sloeg hem. Drie andere politieagenten waren deels ter plaatse en hadden ondanks hulpkreten geen hulp verleend aan het slachtoffer.

De rechtbank wees er in het vonnis op dat het agressieve karakter van het slachtoffer niet op de camerabeelden terugkomt en dat de slagen van de agenten niet redelijk en proportioneel waren. Het gebruik van dergelijk geweld was niet gerechtvaardigd en de politiebeambten misbruikten hun gezag door het slachtoffer te slaan, met een arbeidsonbekwaamheid tot gevolg.

De rechtbank veroordeelde de twee politieagenten die verantwoordelijk waren voor de slagen tot één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en 600 euro boete. De agenten die geen hulp boden, kregen opschorting van de uitspraak (ze zijn schuldig maar krijgen geen straf opgelegd, red.).