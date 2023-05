Dieven roven tabak uit winkel in Maasmechelen

Dieven hebben twee bromfietsen gestolen uit een gemeenschappelijke garage langs de Rijksweg in Maasmechelen. Ze forceerden zich een toegang door de deur te kraken van de bergruimte. De diefstal werd tijdens het pinksterweekend vastgesteld.

Uit een winkel op de Boudewijnlaan in Maasmechelen zijn rookwaren gestolen. De dieven sloegen tijdens het pinksterweekend toe. De omvang van de buit is niet bekendgemaakt, maar in een winkel gaat het al snel om een grote hoeveelheid en dus ook om een omvangrijk nadeel.