Weekendcontroles in Lanaken en Maasmechelen: 23 bestuurders onder invloed

Tijdens het pinksterweekend heeft de lokale politie Lanaken-Maasmechelen SLim-controles gehouden voor veilig weekendverkeer. Van de 597 bestuurders die moesten blazen hadden er 23 te veel gedronken. De politie stelde meerdere pv’s op voor rijden zonder rijbewijs (2 pv’s), drugs in het verkeer (2), opgefokte bromfiets (2) en drugsbezit (2). Drie boetes werden opgelegd voor rijden met gsm in de hand, vijf boetes voor rijden zonder gordel en twee bestuurders kregen een boete omdat er te veel kinderen in het voertuig zaten.