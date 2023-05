Zware celstraffen voor mannen die buurman urenlang folterden voor erfenis: “Klein wonder dat hij dit overleefd heeft”

De man werd zeven uur lang vastgehouden in het appartement — © hsb

Dimitri V. (32) uit Aarschot en Alex B. (29) uit Scherpenheuvel-Zichem zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor het folteren, bestelen en gevangenhouden van hun buurman (52). In september 2022 hielden ze de man vast in zijn appartement en probeerden ze zijn erfenis af te luizen. Zeven uur lang sloeg en beschoot V. de vijftiger, terwijl B. het bloed opkuiste en geld probeerde af te halen.

Een urenlange nachtmerrie begon voor het slachtoffer door een bezoekje van zijn buurman. Dimitri V. stond samen met Alex B. aan de deur met luchtpistool in de hand. Het slachtoffer zou de legertas van Dimitri V. zijn kwijtgespeeld en de mannen kwamen verhaal halen. Na een korte discussie sleepten ze het slachtoffer mee naar het appartement van Alex B. in Scherpenheuvel-Zichem. De woning zou het decor worden van een urenlange foltering.

“Zeven uur lang moest hij slagen met de vuist en een baseballknuppel ondergaan”, zei de procureur op de zitting. V. was de grote geweldpleger, B. keek toe en kuiste het bloed op. Een korte video toont het slachtoffer bewusteloos in een plas bloed.” V. wist het luchtdrukpistool ook aardig te gebruiken, en beschoot het slachtoffer talloze keren. “Nochtans had de verkoper gezegd het geweer nooit op een mens te gebruiken, met gevaar voor het leven”, zei de procureur. “Dus wat doet u? Twaalf schoten lossen op het slachtoffer.”

Risicovolle operaties

Al snel bleek het verhaal rond de verloren legertas een excuus. “Het was de twee beklaagden ter ore gekomen dat het slachtoffer een grote erfenis had ontvangen, en daar waren ze op uit”, zei de procureur. B. ging tijdens de foltering doodleuk op pad met de bankkaart van de beklaagde. Tot driemaal toe kreeg hij een pincode doorgestuurd van zijn kompaan. “Ik moet geen tekening maken hoe hij aan die codes kwam”, zei de procureur. “Toen de combinaties niet werkten, kocht B. ijsjes en hamburgers voor het duo. Dat is vastgelegd op meerdere camera’s.”

Uiteindelijk wist het slachtoffer te ontsnappen. Hij werd met levensgevaar opgenomen in het ziekenhuis van Geel met onder andere een hersenvliesbloeding en zwaar schedeltrauma. Dokters moesten drie kogels met risicovolle operaties verwijderen. “Het is een klein wonder dat mijn cliënt dit overleefd heeft”, zei de burgerlijke partij. “Het is onvoorstelbaar dat men zo kan omgaan met een mensenleven.”

Weinig spijt

“De beklaagden hebben op de zitting weinig tot geen spijt betuigd voor wat gebeurd is”, leest het vonnis. “Het valt te betwijfelen dat zij de ernst van hun daden inzien.” De rechtbank heeft Dimitri V. veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar. Ook Alex B. is schuldig bevonden over heel de lijn en kijkt aan tegen een gevangenisstraf van drie jaar. Het slachtoffer krijgt een voorlopige schadevergoeding van 7.500 euro. Die kan nog oplopen na verder onderzoek over de schade.