Kuringersteenweg wordt donderdagnacht afgewerkt nabij Crutzenstraat

Voegen verhogen de levensduur van de rijweg en beschermen het nieuwe wegdek. Daarna kunnen de laatste herstellingen plaatsvinden. De werken worden donderdagnacht 1 juni uitgevoerd tussen 20 en 6 uur als er dan tenminste zachte en droge weersomstandigheden zijn. Tijdens de werken is doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk over één versmalde rijstrook en er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur in de werfzone.

(dj)