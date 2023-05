Tongenaar (83) gooit bijl in de richting van ‘liefdesrivaal’ (64): “Hij had me bijna gedood”

Een 83-jarige man riskeert een celstraf van zes maanden omdat hij een bijl in de richting van zijn ‘liefdesrivaal’ gooide. Het slachtoffer had een afspraakje met de vriendin van de tachtiger. “Louter vriendschappelijk”, klonk het. Al dacht de Tongenaar daar anders over.

De 65-jarige man was al sinds 2000 weduwnaar en leerde nadien de vriendin van de tachtiger kennen. Toen ze op een dag beslisten om iets te gaan drinken, liep het mis. “Het ging om een louter vriendschappelijk afspraakje, maar het eindigde wel bijna in een horrorscenario”, omschreef de raadsman van de zestiger de feiten.

De zestiger bracht de vrouw terug thuis, waar de 83-jarige Tongenaar hen stond op te wachten. De man nam een bijl uit zijn jeep en smeet die in de richting van de auto van de zestiger. “Hij riep dat hij me kapot zou maken. Als hij 75 centimeter anders had gegooid, zou hij me gedood hebben. Er zat een stevige deuk in de auto. Ik ben meteen vertrokken en ben zelfs door de rode lichten gereden, rechtstreeks naar het politiekantoor om aangifte te doen“, zo sprak de zestiger zelfs voor de Tongerse rechter.

Voor de schade aan de wagen wordt een bedrag van 982 euro gevraagd. De man zou ook psychisch nog lijden onder de feiten. Daarvoor wordt een schadevergoeding van 4.000 euro geëist.

Gevoel voor drama

De procureur volgt het relaas van het slachtoffer. “Meneer is jachtopzichter en heeft wapens ter beschikking. Hij kan ook enorm kwaad uit de hoek komen. Zo werd hij in 2013 ook al veroordeeld. Hij heeft geen schuldinzicht.” Volgens de aanklager is er dan ook geen reden om de man een gunst toe te kennen. “Ik vraag een effectieve celstraf van zes maanden”, klonk het.

Volgens de raadsman van de tachtiger moeten de feiten genuanceerd worden. “De tegenpartij heeft veel gevoel voor drama. Hij heeft niet naar die man gegooid, wel naar de auto. Die man benaderde de vriendin van mijn cliënt wel vaker en liet hen maar niet met rust. Ik vraag de opschorting.”

De tachtiger zelf bevestigt dit. “Die man kwam mij lastig vallen aan mijn eigen huis, mét mijn vriendin. Ik heb met die bijl gegooid om hem bang te maken. Maar het zal niet meer opnieuw gebeuren. Mijn vriendin moet in het vervolg haar plan maar trekken.”

Vonnis volgt op 21 juni.