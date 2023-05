Steve Wynn geeft huiskamerconcert voor Landenaar Geert

Op 26 mei was het zo ver: voor een uitgenodigd publiek van ruim 40 fans speelde Steve Wynn, frontman van The Dream Syndicate in de 80's, een akoestisch concert in een gezellig privézaaltje in Attenhoven (Landen) waarbij niet enkel songs uit zijn solocarrière aan bod kwamen, maar ook nummers uit de hoogdagen van The Dream Syndicate, of één van zijn andere bands zoals Gutterball en The Baseball Project. Hij had ook aan de organisatoren gedacht en een paar van hun favoriete songs in zijn setlist opgenomen, waaronder 'Carolyn'. Steve Wynn vertelde vereerd te zijn dat hij vernam dat de gastheer zijn eerste dochter vernoemd had naar deze song. De uit New York overgekomen artiest nam na het concert nog uitgebreid de tijd om na te praten met de aanwezige fans of met hen op de foto te gaan. Het werd een onvergetelijke avond.