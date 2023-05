‘Boer zkt vrouw’ stelt vijf nieuwe boeren en één boerin voor

Dina Tersago doorkruist binnenkort weer heel Vlaanderen op zoek naar een lief voor zes nieuwe boeren. Daarvoor heeft ze kandidaten nodig, dus doet het programma op maandag 12 en 19 juni een oproep. In twee afleveringen stelt de presentatrice vijf boeren en één boerin voor. Wie interesse heeft, kan zich net als andere jaren voorstellen via een persoonlijke boodschap. “Ik vind het prachtig om te zien hoe één briefje, mailtje of videoboodschap, de start kan zijn van een leven samen. Dat besef blijft me elke keer overdonderen”, klinkt het bij Tersago.

Geen ‘Blind verliefd’ volgend seizoen. Deze keer krijgt Vlaanderen de boeren wel al helemaal te zien in de oproep. Dina Tersago licht alvast een tipje van de sluier op: “Naast enkele melk- en vleesboeren, strikten we dit seizoen ook voor de eerste keer een biodynamische boer en een vlasboer.” Verder blijft het afwachten tot de afleveringen in juni.

Oproepafleveringen op maandag 12 en 19 juni, om 20u35 bij VTM.