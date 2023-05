Topschutter Ella Van Kerkhoven verlaat OH Leuven en is de nieuwe spits van Ladies Genk

© Vel

Red Flame Ella Van Kerkhoven verlaat OH Leuven en wordt de nieuwe spits van Genk Ladies, zo bevestigde de Lotto Super League woensdag op Twitter. De 30-jarige Van Kerkhoven kreeg geen nieuw contract bij OH Leuven, waar ze pas vorige zomer terugkeerde.

Nochtans was de spits dit seizoen de topschutter van de Belgische competitie met 21 goals bij OHL, dat de titel aan Anderlecht moest laten.

Van Kerkhoven speelde van 2015 tot 2019 voor Anderlecht, dat haar bij Oud-Heverlee Leuven wegplukte. Bij paars-wit werd ze in 2018 en 2019 kampioen en ook in die beide seizoenen was ze met 27 en 21 doelpunten de topscorer in de Belgische competitie. Na één seizoen bij Inter Milaan (2019-2020), dat door blessureleed geen succes werd, kwam ze in België terug bij AA Gent. Na Gent werd ze in het seizoen 2021-2022 opnieuw kampioen met Anderlecht, waarna ze naar haar jeugdclub OH Leuven terugkeerde.