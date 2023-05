Ryanair overhandigt petitie aan Europese Commissie: “Franse luchtverkeersleiders mogen staken, maar Europees luchtruim moet openblijven”

De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair heeft woensdagvoormiddag een petitie met ruim 1,1 miljoen handtekeningen overhandigd aan het kabinet van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Het gaat om handtekeningen van passagiers van Ryanair, die eisen dat de Europese Commissie overvliegend luchtverkeer zou beschermen in het geval van nationale stakingen door luchtverkeersleiders, zoals dat de voorbije weken het geval was in Frankrijk.

“De Franse luchtverkeersleiders mogen staken, maar het Europese luchtruim moet openblijven”, zei O’Leary tijdens een persconferentie. “Als er in Frankrijk nog stakingen komen, en die zullen er nog komen, annuleer dan binnenlandse of korteafstandsvluchten van of naar Frankrijk, waarvoor reizigers alternatieven hebben. Maar hinder overvliegend luchtverkeer niet. Dat gaat in tegen het vrij verkeer van personen in Europa.”

Al 57 dagen gestaakt

Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar werd er volgens Ryanair op 57 dagen gestaakt door luchtverkeersleiders, tien keer meer dan in 2022. Duizenden vluchten van overvliegend verkeer moesten geannuleerd worden. Frankrijk, en bij uitbreiding alle Europese landen, moet volgens O’Leary het voorbeeld volgen van Spanje, Italië en Griekenland, die een minimumdienstverlening hebben ingevoerd voor overvliegend verkeer.

Probleem is dat de Franse luchtverkeersleiders instaan voor een groot deel van het luchtruim in het centrum van Europa, groter dan de Franse landsgrenzen alleen, met gebieden tot in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Er is enkel een minimumdienstverlening voor vluchten van en naar Frankrijk, niet voor overvliegend verkeer. Ryanair wil een “100 procent bescherming” voor overvliegend verkeer bij nationale stakingen van luchtverkeersleiders.