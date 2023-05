Schots kasteel op enorm landgoed te koop voor amper 35.000 euro, al zit er wel een addertje onder het gras

Een 200 jaar oud Schots kasteel, gelegen op een enorm landgoed, is momenteel te koop voor nog geen 35.000 euro. Te mooi om waar te zijn? Helaas wel, want aan de verkoop is ook een verplichte renovatie ten koste van bijna 14 miljoen euro verbonden.

De Brough Lodge op Fetlar, een van de Shetlandeilanden met maar een paar tientallen inwoners, werd in 1820 gebouwd door handelaar Arthur Nicolson. Hij plaatste het kasteel op een 40 hectare groot landgoed en baseerde zich op architectuur die hij had opgemerkt tijdens zijn reizen naar Frankrijk, Zwitserland en Italië.

In de jaren 80 van vorige eeuw vertrok de laatste Lady Nicolson uit het kasteel en sindsdien staat het gebouw leeg. In 1998 werd de Brough Lodge Trust opgericht om het gebouw te onderhouden. Dat fonds zet het kasteel nu te koop. Er wordt gezocht naar een “filantropische ondernemer” die de site wil omvormen tot een “toevluchtsoord van wereldklasse”.

Het kasteel met bijhorend landgoed kunnen van jou zijn voor een schamele 35.000 euro, maar geïnteresseerde kopers lezen toch best ook de kleine lettertjes. Het fonds eist namelijk een verplichte renovatie waarbij het bestaande gebouw in ere moet worden gehouden maar wel onder meer 24 slaapkamers en een restaurant moeten worden gecreëerd. De verplichte renovatie zou in totaal naar schatting een kleine 14 miljoen euro kosten. “Volgens de plannen die we hebben ontwikkeld, kunnen we het historische karakter van het gebouw respecteren.”

Toekomstige gasten van de Brough Lodge zouden niet alleen kunnen genieten van een prachtig uitzicht op de Noordzee, maar ook yoga- en textiellessen kunnen volgen en Shetland-tradities als breien en weven ervaren.

