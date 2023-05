Brand in school van Hoelbeek

In een lokaaltje van de lagere school van Hoelbeek is woensdagmiddag brand uitgebroken. Op een fornuis was een kartonnen doos beginnen branden. Het is onduidelijk hoe het fornuis werd ingeschakeld. Niemand raakte gewond en er was enkel rookschade.

Een ketel in een kartonnen doos vatte vuur. — © Tom Palmaers

Na schooltijd merkte een leerkracht de rook op toen ze in het lokaaltje iets wilde nemen. In die kleine ruimte stond nog een fornuis dat niet meer werd gebruikt. Om onduidelijke reden is dat vuur toch ingeschakeld waardoor de kartonnen doos die bovenop stond in brand vloog. In die doos stak een ketel. De leerkrachten schoten meteen in actie. Ze namen een brandblusser en konden zo erger voorkomen. Er waren nog enkele kinderen in de naschoolse opvang maar die bleven ongedeerd. Ook de leerkrachten raakten niet gewond bij het blussen van het brandje. Uiteindelijk is de schade beperkt gebleven. De brandweer van de zone Oost-Limburg kwam nog voor het nablussen en voor een controle van de situatie.