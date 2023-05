Code geel voor droogte van kracht in alle Vlaamse provincies

Voor natuur- en bosgebieden in heel Vlaanderen geldt code geel voor brandgevaar. Dat laat het agentschap Natuur en Bos woensdag weten. In alle Vlaamse provincies begint de natuur droger te worden waardoor het risico op een natuurbrand toeneemt. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam.

Als er bij code geel brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op aangepaste sterkte. Ook de bemanning van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten.

Tot woensdag was code geel alleen van kracht in de provincies Antwerpen en Limburg. Na een analyse van specialisten besliste het agentschap de risicoschaal voor brandgevaar te verhogen. De komende weken wordt nog erg zonnig en warm weer voorspeld.

Code geel betekent dat er meer risico is op natuurbranden en je naast extra voorzichtig moet zijn, ook geen vuur mag maken in bossen, of een sigaret opsteken.