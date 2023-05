Vrijspraak voor Diepenbeekse die kinderen ‘ontvoert’ naar Bulgarije

Een 37-jarige Diepenbeekse is woensdag vrijgesproken van het onttrekken van haar drie kinderen die ze heeft bij twee vaders. Het parket had vorige maand nog 20 maanden cel gevorderd. De vrouw was in de ban van coronacomplottheorieën en vertrok zonder medeweten van haar exen met haar kroost naar Bulgarije.

Het blijft een bizar verhaal. Op 12 november vorig jaar belandde de Diepenbeekse achter de tralies. Op de grens tussen Bulgarije en Roemenië wist de politie haar te klissen nadat ze internationaal geseind stond. Op dat moment leefde ze al gescheiden van de twee vaders van haar drie kinderen. De dertiger vertoefde in bepaalde milieus waar ze in de ban raakte van complottheorieën over corona. In augustus 2021 besliste ze om de kinderen niet langer naar school te laten gaan. “Omdat ze er mondkapjes gebruikten. Ook vreesde de betichte dat ze er haar kinderen zouden vaccineren en in kamp zouden stoppen. Ze besloot de kinderen thuisonderwijs te geven, maar liet geen enkele controle van de overheid toe. Er hing zelfs een briefje op haar deur dat wie met haar wou spreken eerst geld moest storten”, schetste de procureur op haar proces.

Uitspraak jeugdrechter

De twee vaders en hun familie moesten vaststellen hoe het cognitief niveau van de kinderen zienderogen achteruit ging. Op 6 september vorig jaar moest de vrouw voor de familierechtbank verschijnen die een maand later de kinderen aan een vader en aan de grootouders zou toewijzen. De betichte wachtte het proces niet af en trok naar Hongarije en Bulgarije waarna een verdwijningsdossier werd opgesteld. Nooit deelde iemand haar mee wat de uitspraak van de jeugdrechter was. De familie van de ex zweeg en een gerechtelijke instantie liet evenmin iets weten. “Bij gebrek aan het morele bestanddeel in hoofde van beklaagde, wordt ze vrijgesproken”, aldus het vonnis. De onwetendheid van het vonnis komt haar nu goed uit. “Dank u”, was de reactie van de Diepenbeekse na de voorlezing van het vonnis. Ze was zonder advocaat voor de rechter verschenen. Nu gaat een termijn van dertig dagen in om beroep tegen de uitspraak aan te tekenen.