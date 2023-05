Elise Mertens heeft moeite met haar opslag, maar stoot wel door naar derde ronde Roland Garros

Elise Mertens (WTA 28) heeft zich tegen de Colombiaanse Camila Osorio (WTA 86) geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De wedstrijd werd vooral gekenmerkt door het veelvuldig verliezen van de eigen opslagspelletjes door beide speelster. In de eerste set haalde de Belgische het met 6-3, de tweede set werd in een tiebreak beslist in het voordeel van Mertens.

Elise Mertens (WTA 28) was in het enkelspel de enige Belgische speelster in de tweede ronde van Roland Garros en moest dus tegen de Colombiaanse Camila Osorio (WTA 86) de Belgische eer hoog houden. Mertens begon alvast goed aan de partij, want ze brak meteen door de opslag van de Osorio. Lang kon ze echter niet genieten van de voorsprong, want de Colombiaanse ging ook door de opslag van Mertens. Het eigen opslagspelletje verliezen zou het verhaal worden van de hele wedstrijd. Mertens ging meteen erna met sprekend gemak nog eens door de opslag van Osorio.

Break na break

De opslag van Mertens draaide niet vlot, maar toch kon ze dit keer wel haar opslagspelletje winnen. Wanneer de Belgische vervolgens weer door de opslag van Osorio ging, stond het 4-1 in het voordeel van Mertens en leek ze op weg om vlotjes de eerste set binnen te halen.

Maar Mertens bleef maar problemen hebben met haar opslag en zag Osorio zelfs terugkeren tot 4-3. Mertens herpakte zich gelukkig wel en toen haar Colombiaanse tegenstandster de fouten opstapelde, haalde ze de eerste set met 6-3 binnen.

© BELGA

Mertens blijft moeite hebben met eigen opslag

Ook in de tweede set had Mertens het moeilijk op haar eigen opslag. Ondanks een paar mooie punten moest ze toestaan dat Osorio meteen door haar opslag ging. Geen man over boord, want ook Osorio bleef met haar opslag sukkelen: 1-1 en de bordjes terug in evenwicht. Osorio brak daarna nog eens door de opslag van Mertens en nadat de Colombiaanse wel haar eigen opslagspelletje won, keek Mertens aan tegen een 1-3 achterstand.

De Limburgse knokte zich terug tot 3-3, maar die opslag bleef maar vierkant draaien. Osorio kwam net beter in de match en stond op haar eigen opslag op een punt van de 3-5, maar Mertens zette de situatie recht: 4-4. Beide speelsters gingen beter serveren en zo kregen we een tiebreak. Daarin greep Mertens onder gejuich van de Belgische tennisfans de macht en plaatste zich zo voor de derde ronde van Roland Garros. Daarin moet ze het opnemen tegen Jessica Pegula (WTA 3)