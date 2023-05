Van pintjes naar papflessen: voormalig Hamonts café wordt kinderopvang

Het gaat om een nieuw kinderdagverblijf van Infano, een vzw die als grootste sociale ondernemer actief is op het vlak van kinderopvang in ons land. De organisatie steunt op 750 medewerkers die opvang van 20.000 kinderen verzorgen op meer dan 150 locaties. In de buurt van Hamont-Achel is Infano ook actief in Pelt en Hechtel-Eksel. In het voormalige café ‘t Stad zagen ze een nieuwe aanwinst. “De ruimten werden volledig vernieuwd en gerenoveerd na de overname, met behoud van een aantal mooie en authentieke elementen. Het pand is zo ingericht dat er een grote leefgroep is waar de kindjes naar hartenlust kunnen spelen en leren”, luidt het bij Infano. “Met een onderbouwde pedagogische indeling, wordt er een speelhoek, eethoek en slaapplek voorzien, met een aparte ruimte speciaal voor de baby’tjes.” Achteraan werd ook een tuintje voorzien waar de kinderen onder begeleiding, een frisse neus kunnen halen of zich kunnen uitleven tijdens waterspelletjes.” Het kinderdagverblijf is zo ingericht dat er steeds 8 kindjes tegelijk aanwezig kunnen zijn. En de start is alvast veel belovend. “Onze twee begeleiders Karolien en Sanne staan te popelen om vanaf 1 juni de eerste zes kindjes te ontvangen.”

(gvb)