Europese Commissie keurt netwerkdeal Telenet-Fluvius goed

Telenet en Fluvius mogen samen een nieuw glasvezelnetwerk voor snel internet uitrollen in Vlaanderen. De Europese Commissie heeft het licht daarvoor op groen gezet. Ze ziet geen mededingingsbezwaren.

De plannen bestaan al sinds oktober 2021, toen de telecomoperator en het nutsbedrijf een intentieovereenkomst sloten. Het duurde daarna tot juli 2022 voor er een bindend akkoord werd beklonken.

Nu pas hebben de bedrijven van de mededingingsautoriteiten goedkeuring gekregen om hun joint venture op te starten. Telenet hoopte aanvankelijk al begin 2023 te kunnen beginnen, maar stelde dat later bij naar de zomer.

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) zette zijn onderzoek in april stop nadat Telenet en Fluvius een pakket maatregelen hadden ingediend om het risico op belangenconflicten bij de uitrol van het netwerk te counteren. De Europese Commissie “nam nota” van die maatregelen.

Fluvius is in handen van de Vlaamse gemeenten, en die spelen een belangrijke rol in de vergunningsprocedures en de coördinatie van de werken om netwerken aan te leggen. Die rol spelen ze ook bij de plannen van concurrent Proximus. Die laatste lanceerde intussen ook procedures bij de Raad van State tegen Telenet en Fluvius, maar die beletten Telenet en Fluvius niet om van start te gaan.

Het doel van Netco, de werknaam van het nieuwe infrastructuurbedrijf, is om voor 78 procent van Vlaanderen tegen 2038 glasvezel uit te rollen. Het gaat om een investering van 2 miljard euro. Concurrent Proximus is al een tijdje glasvezel aan het uitrollen en mikt op 95 procent dekking in heel België tegen 2032.