Vrouw overleden in Frameries nadat ze werd aangereden door echtgenoot

Een vrouw in het Waals dorpje Frameries is overleden nadat ze woensdagochtend door haar echtgenoot met de wagen werd aangereden. Dat bevestigen de autoriteiten. De feiten deden zich voor rond 8 uur op het kruispunt van de Rue Firmin Pierard en de Rue de Lambrechies in Frameries, in de provincie Henegouwen.

De burgemeester van de gemeente, Jean-Marc Dupont, bevestigt dat het gaat om een bewuste aanrijding, iets wat ook bij de lokale politie te horen valt.

Een onderzoek naar de feiten is geopend door het parket van Bergen, dat wellicht later woensdag nog zal communiceren over de feiten. De aanrijder werd ter plaatse door de politie opgepakt. Hij zal worden verhoord en moet wellicht later vandaag nog voor de onderzoeksrechter verschijnen die zal beslissen over zijn aanhouding.