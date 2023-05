GEMEENTERAAD. Groen Lummen over kerkenbeleidsplan: “We onthouden ons tot kogel door kerk is”

Lummen

Kerkenbeleidsplan: Schepen van Erediensten Dirk Snyers (cd&v) gaf een toelichting bij de jaarrekeningen van de kerkfabrieken. “Voor die van Lummen-centrum moeten de opbrengsten van beleggingen geboekt worden in de exploitatie, kredieten kunnen verschoven worden via interne kredietaanpassingen en als de totale raming overschreden wordt, moet een budgetwijziging ingediend worden. Deze beslissing gaan we voor 2 juni aan de gouverneur overmaken. Onlangs bereikten we met alle kerkraden en de gemeenteraadsleden van de kerkelijke werkgroep een unaniem akkoord over het kerkenbeleidsplan. In augustus licht ik dat toe tijdens de gemeenteraad”, stelt schepen Snyers. Peter Aerts van de Groen-fractie reageerde dat ze zich onthouden tot de kogel door de kerk is. “Mooie beeldspraak, ik had er ook aan gedacht, maar was het vergeten te zeggen”, aldus Snyers.

Sportcomplex: Voor het technisch onderhoud van de sporthal en het zwembad Vijfsprong werd een meerjarenopdracht eenparig goedgekeurd. Schepen van Sport Romi Soors (cd&v): “We gaan enkele firma’s aanschrijven en voor de gunningscriteria geven we 70 punten voor de prijs en 30 voor de werkwijze. De nieuwe opdracht heeft een looptijd van 3 jaar. Ik schat dat het onderhoud jaarlijks 60.000 euro zal kosten”, vertelde Soors. Veerle Verboven (Onafhankelijk) vroeg wat er met de gaten in de sportvloer zal gebeuren. “En de temperatuur van het water en in de omgeving van het zwembad is echt te koud. Kan dat geen graad hoger?”, vroeg Veerle Verboven zich af. Soors repliceerde dat ze de oorzaak aan het onderzoeken zijn van de gaten in de sportvloer. “Voor een betere afwatering worden keerwanden geplaatst. En tijdens de energiecrisis werd de temperatuur van het zwembadwater verlaagd. We gaan bekijken of die hoger kan”, zei Soors.

Wegenwerken: In Molem, Oostereinde en Rekhoven starten binnenkort riolerings- en wegeniswerken. Burgmeester Luc Wouters (cd&v): “Er worden 85 percelen ingenomen en daar voorzien we 450.000 euro voor. Aan de smalle Steenstraat zullen een muur en een haag toch niet verwijderd worden. En een bushalte aan de Molemstraat wordt op vraag van een bewoner verschoven”, vertelde Luc Wouters.