Wallonië betaalt ruim miljard euro aan slachtoffers overstromingen

“Na een laatste onderhandeling met de verzekeraars zal het gewest een totaal van 1,03 miljard euro hebben betaald, wat neerkomt op zowat de helft van het schadebedrag. De verzekeraars nemen het verschil op zich”, zei minister-president Elio Di Rupo woensdag in zijn state of the union voor het Waals parlement.

De steun wordt aangevuld met een tussenkomst van het Rampenfonds voor mensen zonder verzekering. Volgens Di Rupo werden 7.810 aanvragen ingediend bij dat fonds. Voor 6.550 dossiers viel intussen een beslissing - in 4.243 dossiers was die uitkomst positief. Voor 711 dossiers wacht het Rampenfonds nog op bijkomende informatie en 550 andere dossiers worden nog tegen het licht gehouden.