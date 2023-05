Taylor Swifts befaamde huis uit ‘Cornelia Street’ staat te koop

Cornelia Street kennen we allemaal als één van de meest zoetsappige ballads van Taylor Swift. Maar wat slechts weinigen weten, is dat de titel van het nummer werd geïnspireerd door het huis waar de popster destijds verbleef , een koetshuis aan Cornelia Street 23 in New Yorks West Village. En dat stulpje staat nu te koop.

Voor de duidelijkheid: het koetshuis behoorde nooit tot de vastgoedportefeuille van Swift. De zangeres huurde het huis destijds omdat haar loft in TriBeCa – ter waarde van 50 miljoen dollar – werd gerenoveerd. Voor die huur betaalde ze maar liefst 38.000 dollar per maand, maar daarvoor kreeg ze een heleboel in return.

Te huur of te koop

Het huis omvat namelijk 4 slaapkamers, 5 badkamers, meerdere open haarden, een zwembad, een parking en niet minder dan vier terrassen. Pure luxe in New York. Sinds Swifts verblijf werd het huis ook nog eens gerenoveerd, waardoor de huurprijs nu 45.000 dollar per maand bedraagt. Liever investeren? Dat kan, want voor 17,9 miljoen dollar is het stulpje van jou.

Cornelia Street 23. — © Corcoran

Het binnenzwembad in de kelder van het huis. — © Corcoran

Eén van de leefruimtes met open haard. — © Corcoran

Eén van de vier terrassen in het huis. — © Corcoran

Slaapkamer mét terras. — © Corcoran

De keuken. — © Corcoran