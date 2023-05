KRC Genk roept Limburg op om blauw te kleuren, sfeervak Tribune Zuid wil volledig wit zijn

Nog vier dagen tot de allesbeslissende speeldag in de Jupiler Pro League. Wie wordt kampioen? Antwerp, Union of toch Genk dat op de voorlaatste speeldag een strohalm zag én greep om zich nog te mengen in de titelstrijd. De Genkse club roept intussen de hele provincie op om blauw te kleuren.

Als KRC Genk zondag erin slaagt om Antwerp in eigen stadion te kloppen en Union kan thuis niet winnen tegen Club Brugge, dan haalt blauw-wit zijn vijfde landstitel binnen. Het is een als-als-scenario, maar de kans bestaat en daarom roept KRC Genk iedereen in Limburg op om de club te steunen. Al zal daar in het zuiden van de provincie minder animo voor zijn.

Als het van de sfeergroepen in Tribune Zuid afhangt, kleurt deze tribune zondag volledig wit. — © Getty Images

“Niet alleen in het stadion waar ruim 20.000 supporters het stadion om zijn grondvesten zullen doen daveren, maar ook daarbuiten. Onze oproep is eigenlijk heel eenvoudig”, zegt woordvoerder Iben Sempels van KRC Genk. “Laat vanaf vrijdag tot zondag zien dat je KRC Genk steunt. Hoe? Toon zo veel mogelijk blauw. Hang vlaggen aan het raam, draag een shirt als je naar school of werk gaat. Ga sporten in onze clubkleuren of hang sjaals aan je auto.” Fans kunnen de We Believe-poster gratis ophalen in de fanshop. Deze week is er ook een korting van 25 procent op supportersvlaggen, zowel in de fanshop als de webwinkel.

De oproep van de sfeergroepen uit Tribune Zuid. — © RR

Witte sfeertribunes

Terwijl de club iedereen vraagt om voor blauw te kiezen, roept het sfeervak Tribune Zuid zijn supporters net op om in het wit naar de wedstrijd te komen. De oproep is gericht naar de supporters in de staantribune en de zittribune erboven. De sfeergroepen zullen naar eigen zeggen zorgen voor het nodige blauw.

Grappig detail: de harde kern van Antwerp heeft deze week net hetzelfde gedaan. In de thuiswedstrijd vorig weekend was rood nog de dresscode op de Bosuil, voor de uitwedstrijd in Genk kiezen ze voor wit. Iets wat Tribune Zuid ook is opgevallen: “Sympathiek dat ook de bezoekers onze actie steunen om zo het hele stadion blauw-wit te kleuren”.