ROLAND GARROS. Belgische dubbelspeelsters Zanevska en Zimmerman plaatsen zich vlot voor tweede ronde Roland Garros

Iets meer dan een uur, zoveel hadden Zanevska en Zimmerman nodig om de maat te nemen van Andrianjafitrimo en Ferro, die via een wildcard mochten deelnemen. Zeker voor Zanevska is het een welgekomen overwinning, want de Belgische barstte maandag nog in tranen uit nadat ze in de eerste ronde van het enkelspel verloor tegen Yulia Putintseva.