Ronde van Zwitserland (voorlopig) zonder Remco Evenepoel, ook Baloise Belgium Tour ziet wereldkampioen niet opduiken

Evenepoel verliet de Ronde van Italië aan het einde van de negende etappe nadat hij een positieve coronatest liet optekenen. De wereldkampioen reed op dat ogenblik in de roze leiderstrui maar voelde zich te ziek om de wedstrijd verder te zetten. Intussen heeft Evenepoel al opnieuw negatief getest en heeft hij de eerste voorzichtige trainingen hervat.

En dus rijst de vraag waar Evenepoel zijn voorbereiding op de resterende doelen van zijn seizoen zal starten. Het WK tijdrijden is alvast één van die hoofddoelen en in die zin zou een heroptreden in de Ronde van Zwitserland, met twee individuele tijdritten, niet eens onlogisch zijn geweest. De organisatie maakte zonet via een persmoment de deelnemerslijst bekend en daar was van Evenepoel nog geen sprake. Let wel, dit is een voorlopige deelnemerslijst die nog altijd kan gewijzigd worden. Het kan zijn dat Soudal - Quick Step nog een akkoord moet vinden met de organisatie, het kan evengoed zijn dat renner en omkadering nog willen afwachten of Evenepoel tegen dan al voldoende competitief is.

Ook de Belgium Baloise Tour, van 14 tot 18 juni, was een optie maar daar heeft de organisatie signalen opgevangen dat Evenepoel niet aan hun wedstrijd zal deelnemen, ook al passeert de slotetappe tot twee keer toe doorheen Schepdaal en ligt de finish in Brussel. Maar met Mathieu Van der Poel, Thibau Nys, Jasper Stuyven, Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Caleb Ewan en Mark Cavendish al zeker aan de start kunnen ze daar al genoegen nemen met de aanwezige kwaliteit.

Wel Van Aert, geen Kopecky

Wie wel zeker naar de Ronde van Zwitserland afzakt, is Wout van Aert. Hij zal het in de schaarse spurtersetappes moeten opnemen tegen onder meer Biniam Girmay, Jordi Meeus en Arnaud Démare. Ook Greg Van Avermaet en Peter Sagan rijden in hun laatste koersjaar in Zwitserland, Tom Pidcock zou een klant moeten zijn voor het eindklassement. Vanuit Belgische hoek zagen we ook nog de namen van Tim Wellens, Quinten Hermans, Dylan Teuns en Arnaud De Lie passeren. Maar zoals gezegd, de deelnemerslijsten zijn voorlopig.

De vrouwen pikken aan in het slotweekend en rijden daarna nog twee etappes. SD Worx heeft op de voorlopige deelnemerslijst Marlen Reusser en Demi Vollering ingevuld, van Lotte Kopecky is geen sprake. De Ronde van Zwitserland voor vrouwen behoort dit jaar voor het eerst tot de World Tour.