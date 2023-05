De zomer lijkt al begonnen: nog meer zonnige dagen en temperaturen tot 25 graden in aantocht 

Woensdag wordt het opnieuw zonnig. We halen maxima van 16 of 17 graden aan zee, 20 graden op de Ardense hoogten en tot 25 graden in het centrum. Dat meldt het KMI. Aan zee wordt de wind geleidelijk vrij krachtig.

In de nacht van woensdag op donderdag is het helder tot lichtbewolkt. Op het einde van de nacht kunnen er enkele wolken verschijnen aan de kust en in de streken langs de Nederlandse grens. De minima schommelen tussen 7 en 13 graden.

Donderdagochtend verwachten we over het westen en het noorden eerst lage wolken. In de loop van de dag wordt het in die streken eerder gedeeltelijk bewolkt. Elders blijft het grotendeels zonnig. De maxima schommelen in de meeste regio’s rond 19 of 20 graden, maar in Belgisch Lotharingen kan het kwik klimmen tot 25 graden. Aan zee daarentegen wordt het niet warmer dan 14 graden.

Vrijdag kan er op veel plaatsen ochtendgrijs voorkomen maar daarna worden de opklaringen breed. We krijgen maxima van 14 graden langs de kust en 20 graden in het centrum. De wind waait aan zee soms nog altijd vrij krachtig.

Zaterdag wordt een overwegend zonnige dag met maxima van 16 graden langs de kust en tot 22 à 25 graden in het binnenland.

Ook zondag blijft het zonnig bij maxima rond 21 tot 22 graden in het centrum. Er waait nog steeds een goed voelbare wind.