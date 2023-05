Vijf originele manieren om je triangelbikini anders te dragen

Of je nu in eigen land blijft of richting het buitenland trekt, de kans is groot dat je je de komende maanden aan een plons in het water waagt. En op zo’n moment wil je je natuurlijk wel goed in je vel voelen. Daardoor laten we ons vaker dan we zouden willen toegeven, verleiden tot de aankoop van een nieuw badpak of een nieuwe bikini, in een model dat op dat moment bij ons lijf past. Dit jaar kan je er echter ook voor kiezen om een nieuwe draai te geven aan je oude bikini, bewijst Hunkemöller met een handige Tiktok-video.

LEES OOK:

De ‘klassieke’ manier om een triangelbikini te dragen, kennen we natuurlijk allemaal. Maar er blijken maar liefst vijf andere draagmethodes te zijn. Strapless, met een strikje aan de voorkant, ondersteboven, gekruist of ondersteboven gekruist: de opties zijn legio.