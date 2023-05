Nieuwe voorzitter van voetbalbond Pascale Van Damme spreekt voor het eerst, maar wil niet reageren op heisa: “De bladzijde is omgeslagen”

“Ik ben altijd met sport bezig geweest”, vertelde de IT-manager tijdens haar eerste publieke verschijning in de functie van voorzitter. “Ik wil de weg vrijmaken voor jonge vrouwen om deze rol op te nemen. Ik heb dat in mijn carrière in de IT ook moeten doen. Ik wil vrouwen helpen om zo’n belangrijke rol te combineren met de school. Ik heb veel positieve reacties gekregen. Van FIFA, UEFA maar ook van mensen waar ik al lang niet meer gehoord had. Ik wil een voorbeeld zijn voor jonge vrouwen. Dat ik net nu, als de bond geruzied heeft, word aangesteld vind ik goed. Ik voel me de juiste persoon op de juiste plaats. Altijd in constructieve vorm. Ik heb graag wat peper en zout en dan ga ik ervoor. Ik ga mijn uiterste best doen. Dit is een enorme uitdaging.”

© BELGA

Enorm trots

Van Damme is een gelukkige vrouw.

“Ik ben enorm trots dat ik dit mag doen. Ik vind voetbal fantastisch want er is een grote samenhorigheid. Dat is onze taak om dat zo te houden. De Rode Duivels zijn prioriteit, maar ook het vrouwenvoetbal ligt me nauw aan het hart. We willen in 2027 het WK naar België halen. Als specialist in de IT wil ik de digitalisering dichter naar de mensen brengen. En nog prioriteiten: racisme aanpakken, ook diversiteit en inclusie staan op de agenda. Mijn expertise is niet het voetbal op het veld maar wel een ploeg samenstellen. Dat heb ik in het verleden bij de bedrijven ook gedaan.”

Het zijn woelige maanden geweest op de voetbalbond. Einde maart werd CEO Peter Bossaert ontslagen, zes weken later vertrok na problemen met het directiecomité ook voorzitter Paul Van den Bulcke.

“De bladzijde is omgeslagen en we kijken naar de toekomst”, ontwijkt de voorzitter het thema. “Ik zeg één ding: leiden van een bedrijf is net als voetbal een teamsport. Niet vergeten dat hier de afgelopen jaren fantastisch werk geleverd. We gaan een audit uitvoeren, om te zien wat we goed doen, wat verder goed doen en wat veranderen. Ik heb de rol aanvaard omdat ik vooruit wil. Ik voel dat ik de steun heb en dat iedereen dezelfde richting uit wil. Ze steunen me, dat was een voorwaarde. Ik ben heel zwart-wit daarin.”

© BELGA

Ceremonieel

Onder de vorige voorzitter ontplofte het over verantwoordelijkheden. De inmiddels vertrokken CEO en voorzitter konden niet meer door één deur omdat er discussie was over de invulling van de functie.

“Ik ben voorzitter raad van bestuur, dat is een niet-uitvoerend voorzitter”, aldus Van Damme. “Dat past me goed. Ik blijf mijn professionele job voortzetten. Ik ben me bewust van de taken. Ik zal mijn stempel zetten. Een stempel in harmonie met andere leden. Verdeel en heers is niet mijn stijl. Ik zal alles doen, altijd in samenspraak met directiecomité. Protocollair zal ik mijn taken uitvoeren.”

Eerste taak is nu op zoek gaan naar een CEO want Manu Leroy is nu ad interim.

“We gaan eerst een headhuntersbureau zoeken. Eerst het bureau zoeken, na de audit kijken we wat we nodig hebben. Iemand die een teamplayer is, dat is het belangrijkst. We gaan onze tijd nemen. We zullen zien.”

Huidig CEO ad interim Manu Leroy staat niet weigerachtig tegenover een verlengd mandaat maar zal ook het headhuntersproces moeten doorlopen.