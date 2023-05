PARCOURS TOUR DE FRANCE 2023. Ontdek hier alle etappes tussen Bilbao en Parijs in detail (en schrijf de 6 belangrijkste data in je agenda!)

De Tour de France van 2023 is een editie voor klimmers en spurters. Het parcours oogt op het eerste gezicht niet spectaculair, maar nodigt de grote tenoren uit om er een spectaculairs koers van te maken, net als vorig jaar. Na een explosieve start in het Baskenland doorkruist deze Tour alle vijf Franse bergketens, hoewel hij zich slechts in een beperkt deel van Frankrijk ophoudt. Er zijn slechts 22 tijdritkilometers, maar wel 30 beklimmingen van tweede categorie of hoger (tegenover 23 in 2022) en vier aankomsten bergop. Met zes vlakke ritten krijgt Mark Cavendish alle kansen om zijn 35ste ritzege te boeken en Eddy Merckx voorbij te steken.

Week 1: Wout of Mathieu in het geel?

De Tour de France 2023 krijgt een spetterende start in het Baskenland, een Spaanse regio met wielertraditie die bekend staat om zijn vurige fans. De openingsetappe is pittig en met de steile Côte de Pike in de laatste tien kilometer kunnen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe een gooi doen naar het geel. Na een tweede etappe op Baskische bodem met de Jaizkibel op 16 kilometer van de streep, krijgen de sprinters twee kansen alvorens we de al de Pyreneeën aanvatten: in de eerste bergrit ligt de top van de Marie Blanque op 18,5 kilometer van de finish in Laruns, in de tweede krijgen we de Tourmalet als aperitief voor de aankomst bergop in Cauterets-Cambasque. Na dat klimwerk opnieuw twee sprintkansen: voor pure snelheidsduivels in Bordeaux, voor snelle mannen met meer inhoud in Limoges. Voor de eerste rustdag krijgen we een van de hoogtepunten van deze Tour: de terugkeer na 35 jaar naar de Puy de Dôme, het kroonjuweel van het Centraal Massief waar een vuistdik boek wielergeschiedenis werd geschreven.

Week 2: Slaat Thomas De Gendt nog eens toe?

Een korte tweede week tussen de twee rustdagen die kansen biedt aan rittenkapers met een rit in het middengebergte (aankomst in Issoire), een vlakke etappe (aankomst in Moulins) en een heuvelrit door de wijngaarden van de Beaujolais. Daarna krijgen we twee bergritten: in de Jura en de Alpen. De dertiende etappe focust zich helemaal op de slotklim: de Grand Colombier, waar de finishlijn is getrokken en waar drie jaar geleden Tadej Pogacar een keizerlijke sprint won van Primoz Roglic. De eerste Alpenrit een dag later biedt opnieuw een kans aan rittenkapers met klimmersbenen, maar met de korte, maar steile Côte des Amerands als lanceerplatform en een slotklim met vooral rode en zwarte stukken kunnen de favorieten elkaar testen.

Week 3: week van de waarheid met een moordende scherprechter

Na de tweede rustdag krijgen we de enige tijdrit van deze Tour: een atypische chronoproef van 22,4 kilometer met pittig klimwerk gevolgd door de koninginnenrit in de Alpen waar we een strijd op grote hoogte krijgen: net als in 2020 is de Col de la Loze van de partij: een moordende klim met uitschieters tot 24 procent hellingsgraad en de top op 2.304 meter. De sprinters worden ook in deze derde week bediend met voor de Champs-Elysées nog twee kansen. Maar voor we naar Parijs trekken is er op de voorlaatste dag een korte, maar pittige bergrit in de Vogezen waar de klassementsrenners een ultieme kans krijgen om de Tour op zijn kop te zetten mochten de tijdsverschillen klein zijn.

Hou deze data zeker vrij!

Zaterdag 1 juli:de start in Bilbao waar de grote tenoren van het voorjaar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert voorop, een gooi kunnen doe naar het geel.

Zondag 9 juli:een afspraak met de geschiedenis: aankomst bergop op Puy de Dôme met zijn genadeloze slotkilometers.

Vrijdag 14 juli:een showdown op de Grand Colombier: 17,4 kilometer klimmen aan 7,1 procent.

Dinsdag 18 juli:een atypische tijdrit van 22,4 kilometer met twee stevige kuitenbijters die Wout van Aert moet liggen. Krijgen we fietswissels te zien?

Woensdag 19 juli:de koninginnenrit met de moordende Col de la Loze, het dak van de Tour.

Zaterdag 22 juli:een korte, maar pittige bergrit in de Elzas met zes beklimmingen en een ultieme kans om de Tour op zijn kop te zetten.

Bekijk hier in detail en etappe per etappe het volledige rittenschema:

Etappe 1: Bilbao - Bilbao

Wanneer: zaterdag 1 juli, start 13u, aankomst: 17u20-17u47 Afstand: 182 km Type etappe: heuvelrit

De openingsetappe met start en aankomst in Bilbao, de grootste stad van het Baskenland, richt zich met zijn 3.242 hoogtemeters op de beste punchers ter wereld, genre Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Tom Pidcock, Biniam Girmay, maar uiteraard ook Tadej Pogacar. De finale bestaat uit twee mooie beklimmingen: de Alto de Vivero (4,2 kilometer aan 7,3 procent) gevolgd door de Pike-klim (2 kilometer aan 10 procent, waarvan de laatste 500 meter aan 15,6 procent) met de top op tien kilometer van de finish. Het is van 1992 geleden dat we een Grand Départ in Spanje hadden, toen ook in Baskenland. Miguel Indurain won toen de tijdrit van 8 kilometer in San Sebastián. Het wordt een extra feestelijke Grand Départ, want op 1 juli 1903, exact 120 jaar geleden, ging de eerste Tour van start.

Etappe 2 (zondag 2 juli): Vitoria-Gasteiz - San Sebastián (208,9 km)

Wanneer: zondag 2 juli, start 13u15, aankomst: 17u19-17u43 Afstand: 187,4 km Type etappe: vlakke rit

De tweede Baskische etappe heeft iets minder hoogtemeters en de klimmetjes zijn minder nijdig. De Jaizkibel komt uit de Clásica San Sebastián, al is hij daar de poort naar de finale en fungeert hij hier als slothelling. De Jaizkibel wordt in de omgekeerde richting opgereden zodat het vanaf de top nog slechts 16,5 kilometer is naar de finish in San Sebastián. De gele trui moet om dezelfde schouders kunnen blijven zodat de ploeg van de geletruidrager de etappe zal proberen controleren, maar het lastige slot van de Jaizkibel (3 kilometer aan 7,5 procent) kan voor breuken zorgen. Dit is de langste etappe van de Tour.

Etappe 3 (maandag 3 juli): Amorebieta - Etxano-Bayonne (187,4 km)

De eerste tachtig kilometer lopen langs de schitterende Baskische kust, die beschut is en zich niet leent tot waaiervorming. De renners steken de grens met Frankrijk over en in Bayonne is alles voorhanden voor een koninklijke sprint met een finish buiten het stadscentrum en een aanloop via een route nationale.

Etappe 4 (dinsdag 4 juli): Dax - Nogaro (181,8 km)

In de vierde rit worden twee Tourhelden geëerd: de Franse spurter André Darrigade, die geboren is in Narrosse, een dorpje nabij startplaats Dax, en 22 Tourritten won en de Spaanse ex-Tourwinnaar Luis Ocaña, die zich in 1994 in Caupenne-d’Armagnac (nabij doorgangsdorp Sainte-Christie d’Armagnac) van het leven beroofde. De etappe komt aan op het motorcircuit van Nogaro en dat betekent brede, maar bochtige wegen waarop positionering belangrijk wordt. De laatste 800 meter gaat vals plat omhoog.

Etappe 5 (woensdag 5 juli): Pau - Laruns (162,7 km)

Op dag vijf krijgen we al een eerste bergrit in de Pyreneeën. De glooiende start moet de vorming van een vluchtersgroep faciliteren. Halfweg de etappe ligt de top van de Col de Soudet (15,2 km aan 7,7 procent). Na de afdaling, een passage door de vallei en de Col d’Ichère (7,7 kilometer aan 8,6 procent), wacht de Col de la Marie Blanque vanuit Escot (7,7 km aan 8,6 procent), dat is de lastigste kant met steile percentages in het tweede gedeelte. Na de afdaling is het nog zeven kilometer tot de finish, in principe met de wind in de rug. Wie niet in het ritme komt op de Marie Blanque, kan al tijdverlies aangesmeerd krijgen. In 2020 won Tadej Pogacar in Laruns zijn eerste Tourrit na een vergelijkbare etappe.

Etappe 6 (donderdag 6 juli): Tarbes - Cauterets-Cambasque (144,9 km)

De zwaarste en kortste van de twee Pyreneeënritten met twee mythische beklimmingen, de Col d’Aspin en de Tourmalet, serveert de eerste aankomst bergop. Cauterets-Cambasque is minder bekend, maar de enige keer dat de Tour er aankwam, in 1989, boekte de jonge Miguel Indurain er zijn eerste Tourritzege. De slotklim is 16 kilometer lang met een gemiddelde stijgingspercentage van 5,5 procent, maar de laatste vijf kilometer is het lastigst en geschikt voor aanvallen.

Etappe 7 (vrijdag 7 juli): Mont-de-Marsan - Bordeaux (169,9 km)

Bordeaux is voor de 81ste keer aankomstplaats in de Tour en doet haar statuut van sprintershoofdstad alle eer aan met een laatste rechte lijn van twee kilometer na een vlakke etappe door de Landes. De laatste keer dat de Tour er aankwam, in 2010, won Mark Cavendish met zoveel overschot dat hij achterom kon kijken.

Etappe 8 (zaterdag 8 juli): Libourne - Limoges (200,7 km)

Dit is een etappe voor snelle mannen met inhoud die na een lastige finale nog explosief zijn, genre Wout van Aert en Jasper Philipsen. De finale is golvend en de laatste 700 meter loopt 4 à 5 procent omhoog.

Etappe 9 (zondag 9 juli): Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme (182,5 km)

Een etappe die wielergeschiedenis ademt. Startplaats Saint-Léonard-de-Noblat is de plek waar sinds 2019 Touricoon Raymond Poulidor begraven ligt, de opa van Mathieu van der Poel. En voor het eerst sinds 1988 komt de Tour nog eens aan op Puy de Dôme, waar grote namen als Coppi, Bahamontes, Gimondi, Ocaña, Zoetemelk en Van Impe wonnen, die laatste tijdens de beruchte passage in 1975 toen Eddy Merckx van een toeschouwer een slag in de lever kreeg. Bij de Fransen staat de beklimming van 1964 op het netvlies gebrand, toen de Franse rivalen Jacques Anquetil en Raymond Poulidor schouder aan schouder naar boven reden en Poulidor 14 seconden tekortkwam om het geel over te nemen van Anquetil. Vanaf de voet wordt het meteen steil en na een korte adempauze gaan de laatste 4,5 kilometer gemiddeld 12 procent omhoog. De slotklim is gemaakt voor een man-tegen-man gevecht tussen de favorieten.

Etappe 10 (dinsdag 11 juli): Vulcania - Issoire (167,2 km)

De eerste etappe na de rustdag start in een themapark gewijd aan vulkanen en leidt de renners via een parcours met 3.100 hoogtemeters naar Issoire. De rit door de Chaîne des Puys, een keten van 80 vulkanen, is spek naar de bek van vluchters en baroudeurs zoals Thomas De Gendt.

Etappe 11 (woensdag 12 juli): Clermondt-Ferrand - Moulins (179,8 km)

Opnieuw een etappe op maat van de sprinters die door Montluçon gaat, de geboorteplaats van Julian Alaphilippe, met een laatste rechte lijn van 900 meter in Moulins.

Etappe 12 (donderdag 13 juli): Roanne - Belleville-en-Beaujolais (168,8 km)

Een heuvelachtige rit door de wijngaarden van de Beaujolais en tussen de Loire en de Rhône, voor mannen met inhoud, power en snelle benen. Twee van de vijf hellingen liggen in de eerste 40 kilometer. Na een vlak intermezzo moeten in de finale de Col de la Casse Froide (5,5 km aan 6,1 procent), de Col de la Croix Montmain (5,5 km aan 6,1 procent) en de Col de la Croix Rosier (5,3 km aan 7,6 procent) bedwongen worden.

Etappe 13 (vrijdag 14 juli): Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier (137,8 kilometer)

Een derde aankomst bergop, op de Grand Colombier, reus van de Jura. Hij wordt van de andere zijde bedwongen dan in 2020, toen Tadej Pogacar er de sprint won van Primoz Roglic. Omwille van zijn steile flanken wordt de Grand Colombier ook de “Piramide van Bugey” genoemd. In 2012 werd hij voor het eerst beklommen, maar intussen is hij een moderne klassieker geworden. De dertiende etappe heeft tot het slotstuk weinig om het lijf, maar met 17,4 kilometer klimmen aan 7,1 procent kan er heel wat schade worden aangericht.

Etappe 14 (zaterdag 15 juli): Annemasse - Morzine les Portes du Soleil (151,8 km)

Na de Jura zijn de Alpen aan de beurt in deze Tour voor klimmers. Dit is een relatief korte etappe die toch het karakter heeft van een wurgslang met 4.200 hoogtemeters en vijf beklimmingen. De benen worden eerst vermoeid op de Col de la Saxel, Col de Cou en de Col du Feu voor ze de tweekoppige finale aansnijden. Op de Col de la Ramaz (13,9 km aan 7,1 procent) kunnen favorieten geïsoleerd worden, waarna op de Joux Plane (11,6 kilometer aan 8,5 procent) de genadeslag kan volgen. Vanaf de top volgt een snelle en technische afdaling naar Morzine.

Etappe 15 (zondag 16 juli): Les Gets Les Portes du Soleil - Saint-Gervais - Mont Blanc Le Bettex (179 km)

De tweede Alpenrit in de Haute-Savoie is spek naar de bek van klimmers die het avontuur durven te kiezen. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou denkt dat de vlucht het tot de streep kan uitzingen en de verschillen tussen de favorieten op de slotklim naar Le Bettex eerder klein zullen zijn. Met de korte, maar steile Côte des Amerands (tot 17 procent) als lanceerplatform en een slotklim met vooral rode en zwarte stukken (7,2 km aan 7,7 procent) kunnen de favorieten elkaar testen. In 2016 won Romain Bardet hier.

Etappe 16 (dinsdag 18 juli): Passy - Combloux (tijdrit - 22,4 km)

De enige tijdrit van deze Tour is bijzonder lastig met eerst een stuk vals plat en een klimmetje van 1,5 kilometer aan 8 procent (Côte de Soudans) alvorens in het middenstuk de echte tijdrijders hun vermogens kunnen aanspreken. Het einde is opnieuw lastig met 2,5 kilometer bergop aan 9,4 procent en een strook van 15 procent (Côte de Domancy) gevolgd door een oplopend stuk naar de finish. De lastigheidsgraad van deze tijdrit maakt het een kolfje naar de hand van Wout van Aert en andere hardrijders die ook goed bergop gaan, maar ook de klassementsrenners. De klimmers zullen hier minder schade oplopen dan in een klassieke tijdrit. Interessant wordt de materiaalkeuze: krijgen we fietswissels te zien voor de slothelling of rijden de renners die met hun tijdritfiets op?

Etappe 17 (woensdag 19 juli): Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel (165,7 km)

De koninginnenrit in de Alpen met meer dan 5.000 hoogtemeters moet een titanengevecht opleveren. Het voorprogramma bestaat uit de Col des Saisies (13,3 km aan 5,3 procent), de Cormet de Roselend (19,9 km aan 6 procent) en de Côte de Longefoy (6,6 km aan 7,6 procent met een technische afdaling). In het hoofdprogramma worden de renners naar het dak van de Tour gestuurd: de Col de la Loze (28,4 km aan 6 procent) met de top op 2.304 meter hoogte die wordt bereikt na een loodzware laatste tien kilometer met uitschieters tot 24 procent. De finish ligt niet op de top zoals in 2020, toen Miguel Ángel López won en Roglic tijd pakte op Tadej Pogacar. Er volgt nog een smalle afdaling en een slotkilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,8 procent en een uitschieter van 18 procent.

Etappe 18 (donderdag 20 juli): Moûtiers - Bourg-en-Bresse (186 km)

Na een lastige passage door de Jura en de Alpen worden de sprinters beloond met een vlakke etappe met aankomst in Bourg-en-Bresse.

Etappe 19 (vrijdag 21 juli): Moirans-en-Montagne - Poligny (173 km)

Deze etappe ontwijkt de bergen van de Jura, maar slingert zich rond de meren. De streep is getrokken op een kaarsrechte weg van acht kilometer waar de sprintersploegen hun treintjes kunnen laten uitrijden.

Etappe 20 (zaterdag 22 juli) : Belfort - Le Markstein (133 km)

Een korte en pittige bergetappe in de Vogezen met liefst zes beklimmingen die elkaar snel opvolgen waardoor de koers moeilijk te controleren valt: dat is de ultieme kans die de klassementsrenners krijgen om de Tour op zijn kop te zetten. De voorlaatste rit telt 3600 hoogtemeters in amper 133 kilometer met de Ballon d’Alsace (11,5 km aan 5,3 procent), de Col de la Croix des Moinats, de Col de Grosse Pierre, de Col de la Schlucht en een finale met de Petit Ballon (9,3 km aan 8,1 procent) die via een technische afdaling naar de voet van de Col du Platzerwasel (7,1 km aan 8,4 procent) leidt. Als de verschillen in het klassement klein zijn, kan deze rit vuurwerk opleveren.

Etappe 21 (23 juli) : Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs Elysées (115 km)

De slotrit is een knipoog naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De start vindt plaats aan de nationale wielerbaan, die gebruikt zal worden voor de baandisciplines en er is een passage door Yvelines, waar de olympische wegwedstrijden worden gehouden. Daarna is het slotakkoord aan de spurters op de Champs-Elysées.