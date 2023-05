Het blijft rommelen bij RWDM: Amerikaanse eigenaar zet CEO Thierry Dailly op straat

Het vertrek van Dailly zal wel een klap zijn voor de fans. Thierry Dailly was de man die RWDM reanimeerde toen de club op sterven na dood was. Dailly bezit twintig procent van de aandelen in de club, maar zal dus niet meer actief zijn in het dagelijks bestuur. Het is afwachten wat er met die aandelen gebeurt.

Later meer.

© Frank Abbeloos / Isosport