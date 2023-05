Anne-Sophie (19) uit beklijvende documentaire overleden: “Kracht en dankbaarheid, zo blijf ik mijn dochter herinneren”

Beringen

In een aangrijpende documentaire vertelde Anne-Sophie dat ze ongeneeslijk ziek is. Dat deed ze om jongeren te inspireren. “Als je kansen ziet, pak die dan. Als je een passie hebt, doe daar iets mee. Er zijn mensen die de kans niet meer hebben”, zei ze. Haar mama Kathleen Snyers zal haar blijven herinneren als de dochter die haar geleerd heeft wat kracht en dankbaarheid is.