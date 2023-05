Dimitri Van den Bergh kan ook basketten! Acht vrijworpen op rij binnen, Gerwyn Price kan er niet om lachen

Op 2 en 3 juni staat de vijfde editie van de US Darts Masters op het programma in New York. De US Darts Masters geldt als één van de toernooien op het World Series-circuit in 2023. Onder meer Dimitri Van den Bergh en Gerwyn Price zijn door de organisatie uitgenodigd voor het toernooi waarin acht Europese topdarters het opnemen tegen de acht beste Amerikaanse darters.

De Europeanen bevinden zich inmiddels al in New York en om de tijd te doden werden Van den Bergh en Price uitgedaagd om een rondje te basketten. Het opzet was simpel: wie als eerste acht vrijworpen raak kon gooien, won het spelletje.

Price, een voormalig rugbyspeler, heeft duidelijk tijd nodig om de juiste afstand te vinden. Bij Van den Bergh verloopt het allemaal vlotter. De Antwerpenaar jaagt acht vrijworpen op rij perfect doorheen de ring, een gemiddelde dat aan toppers als Stephen Curry doet denken. Pas dan mist hij maar uiteindelijk wint hij het partijtje zonder al te veel moeite: 10-4. Of dat hem een plaatsje in de NBA-draft oplevert, is nog geen uitgemaakte zaak.